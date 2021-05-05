Alioski Leeds United'dan ayrılma kararı aldı! Galatasaray'ı açıklamama nedeni...

Spor Arena Dış Haber - Bu sezon Leeds United'da başarılı bir sezon geçiren sol bek Ezgjan Alioski ile ilgili İngiliz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Football Insider'ın haberine göre; Makedon oyuncu, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacak ve yeni sezonda Premier Lig ekibinin formasını giymeyecek. Leeds United'ın Alioski'ye uzun zaman önce yeni sözleşme teklifi yaptığı ancak 29 yaşındaki oyuncunun bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Leeds United yetkilileri, Alioski'nin yeni sözleşme imzalamamasının ardından gelecek sezon hangi takımda oynayacağına henüz karar vermediğini aktardı.

TARAFTAR TEPKİSİNDEN ÇEKİNİYOR

Geçtiğimiz aylarda İngiliz basını, Makedon sol bekin Galatasaray'la yeni sezon için ön sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından, Alioski'nin sarı-kırmızılılarla yaptığı anlaşmada bir sorun olmadığı ancak Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı aldığı dönemde Leeds United ile yaşanan olaylar nedeniyle taraftar tepkisinden çekindiği için anlaşmayı duyurmadığı ifade edildi.

Başarılı futbolcu da kendisine Galatasaray'la ilgili sorulan sorulara yanıt vermekten kaçınarak tepkilerin önüne geçmeye çalıştığı belirtildi.

Leeds United ile bu sezon 34 maça çıkan Alioski, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

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