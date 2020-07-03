DHA
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Alihan Deniz Genç, Akhisar Belediye Basket'te!
Akhisar Belediye Basketbol, ilk transferini gerçekleştirdi. Semt77 Yalova’dan Alihan Deniz Genç’i kadrosuna kattı.
Türkiye Basketbol Ligi’nde yeni sezon öncesi transfere başlayan Akhisar Belediye Basketbol, ilk hamle olarak Semt77 Yalova’dan Alihan Deniz Genç’i kadrosuna kattı.
22 yaşındaki guard, geçen sezon ligde 7.4 sayı, 2.3 ribaund, 3 asist ortalamaları tutturdu.
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