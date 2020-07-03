MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAlihan Deniz Genç, Akhisar Belediye Basket'te!
GeriBasketbol Alihan Deniz Genç, Akhisar Belediye Basket'te!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
DHA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 16:02,Son Güncelleme:

Alihan Deniz Genç, Akhisar Belediye Basket'te!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alihan Deniz Genç, Akhisar Belediye Basket'te!
Abone Olgoogle-news

Akhisar Belediye Basketbol, ilk transferini gerçekleştirdi. Semt77 Yalova’dan Alihan Deniz Genç’i kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol Ligi’nde yeni sezon öncesi transfere başlayan Akhisar Belediye Basketbol, ilk hamle olarak Semt77 Yalova’dan Alihan Deniz Genç’i kadrosuna kattı.

22 yaşındaki guard, geçen sezon ligde 7.4 sayı, 2.3 ribaund, 3 asist ortalamaları tutturdu.

 

Alihan Deniz Genç, Akhisar Belediye Baskette

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle