Alienware, cinsiyetçilik iddiaları üstüne Riot ile ortaklığını sonlandırdı

Dot Esports’un aktardığına göre Riot Games’in CEO’su Nicolo Laurent’e yöneltilen cinsiyetçi suçlamalar sebebiyle Alienware oyun şirketiyle olan ortaklığını sonlandırma kararı aldı.

Riot Games ve Alianware’in ortaklığı 10 aydır sürüyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda Riot Games’e karşı bir diğer cinsiyetçilik ve taciz içerikli suçlama yöneltildi. Bu sefer skandallarda adı geçen isim ise firmanın CEO’su.

Dot Esports’un aktardığında göre Alienware, bir toplantıda Riot Games’in özellikle cinsel istismar olmak üzere halk gözündeki imajının kendilerini de etkilemesinden korktuklarını dile getirdi. İki firmanın arasındaki ortaklığın planlara göre gittiği takdirde 2022 senesinde bitmesi gerekiyordu. Yine aynı kaynağa konuşan Riot Games şu ifadeleri kullandı: “Alianware 2019 senesinden beri Riot için çok önemli bir ortak oldu. Aramızdaki anlaşmanın detaylarını gizlilik yükümlülükleri sebebiyle açıklayamıyoruz. Görüşmelerimiz sonucunda marka logolarını yayınlarımızdan kaldırdık.”

Riot Games’in CEO’su Laurent eski bir kadın çalışan tarafından cinsel istismar ve cinsiyetçilik iddialarıyla gündeme gelmişti. Eski Riot çalışanı Sharon O’Donnel, insan kaynaklarına Laurent’ın uygunsuz davranışlarını bildirdiği için işten çıkarıldığı iddia etti. 2018’de ise Kotaku, Riot Games’in sayısız cinsiyetçilik ve cinsel taciz olayını ortaya koymuştu. Aralık 2018’de ise baş işletme görevlisi Scott Gelb şirketten kovuldu.

Alianware, LCS, LEC, LCK, LPL, Mid-Season Invitational ve Worlds olmak üzere tüm League of Legends espor etkinliklerinde sponsordu.