Alicia Blagg, sakatlık sebebiyle 23 yaşında sporu bıraktı

2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatlarında mücadele eden 23 yaşındaki Blagg, omzundaki sakatlık nedeniyle sporu bırakma kararı aldı.



İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda 3 metre senkronize tramplen atlamada altın, Avrupa Şampiyonası'nda iki gümüş madalyası bulunan Blagg, daha önce de bileğinden iki kez operasyon geçirmişti.



Blagg, eğitimi için İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a taşınmayı planladığını açıkladı.

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