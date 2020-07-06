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GeriDiğer Alicia Blagg, sakatlık sebebiyle 23 yaşında sporu bıraktı
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Haber Giriş: 06.07.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

Alicia Blagg, sakatlık sebebiyle 23 yaşında sporu bıraktı

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Alicia Blagg, sakatlık sebebiyle 23 yaşında sporu bıraktı
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Su sporlarında atlamada mücadele eden Büyük Britanyalı Alicia Blagg, omzundaki sakatlık nedeniyle sporu bıraktı.

2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatlarında mücadele eden 23 yaşındaki Blagg, omzundaki sakatlık nedeniyle sporu bırakma kararı aldı.

İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda 3 metre senkronize tramplen atlamada altın, Avrupa Şampiyonası'nda iki gümüş madalyası bulunan Blagg, daha önce de bileğinden iki kez operasyon geçirmişti.

Blagg, eğitimi için İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a taşınmayı planladığını açıkladı.

Alicia Blagg, sakatlık sebebiyle 23 yaşında sporu bıraktı

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