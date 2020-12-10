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Aliağa Petkimspor'un TOFAŞ karşılaşması takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
ING Basketbol Süper Ligi'nde 13 Aralık Pazar günü oynanması gereken TOFAŞ-Aliağa Petkimspor müsabakası konuk ekipteki 6'sı oyuncu 8 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle ertelendi.
Petkimspor Kulübünden yapılan açıklamada, 6 oyuncu ve 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Pozitif vaka tespit edilenlerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı, ING Basketbol Süper Ligi’nde 13 Aralık Pazar günü TOFAŞ ile oynayacakları karşılaşmanın ertelendiği bildirildi.
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