Aliağa Petkimspor'un Darüşşafaka Tekfen maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu sitesinde yer alan bilgiye göre, ligin 12. haftasındaki deplasmandaki TOFAŞ maçı ertelenen Aliağa Petkimspor'un 19 Aralık Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Darüşşafaka Tekfen maçı da daha sonra oynanacak.



Aliağa Petkimspor, TOFAŞ müsabakası öncesinde 6 oyuncu ve 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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