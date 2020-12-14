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GeriBasketbol Aliağa Petkimspor'un Darüşşafaka Tekfen maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 17:46 | Son Güncelleme:

Aliağa Petkimspor'un Darüşşafaka Tekfen maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

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Aliağa Petkimspor'un Darüşşafaka Tekfen maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında oynanması gereken Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Tekfen karşılaşması ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu sitesinde yer alan bilgiye göre, ligin 12. haftasındaki deplasmandaki TOFAŞ maçı ertelenen Aliağa Petkimspor'un 19 Aralık Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Darüşşafaka Tekfen maçı da daha sonra oynanacak.

Aliağa Petkimspor, TOFAŞ müsabakası öncesinde 6 oyuncu ve 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Aliağa Petkimsporun Darüşşafaka Tekfen maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

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