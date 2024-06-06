Aliağa Petkimspor’dan gençleşme hamlesi

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Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde başarılı bir sezon geçirerek ligi 7. sırada tamamlayan Aliağa Petkimspor, yeni sezonda Türkiye’yi Avrupa’da temsil etme hakkı kazandı.

Bu istikrarını sürdürmek için iç transfer çalışmalarına başlayan İzmir ekibi, altyapısında yer alan ve zaman zaman bu sezon A takımla maçlara çıkan Yiğit Gökay Kaba, Murat Kağan Tor, Anıl Osman Cevahir ve Kerem Durmaz ile profesyonel sözleşme imzaladıklarını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada da, “Altyapımızdan yetişen ve profesyonel sözleşme imzaladığımız genç oyuncularımız bu sezon da A takım kadrosunda yer alacaklar. Kendilerine yeni sezonda başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.