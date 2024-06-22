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Aliağa Petkimspor'dan 4. transfer! Sassari'den Tyree...

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#Basketbol Süper Ligi#Aliağa Petkimspor#Breein Tyree
Aliağa Petkimspordan 4. transfer Sassariden Tyree...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 11:42

Aliağa Petkimspor, son olarak İtalya'da Banco di Sardegna Sassari forması giyen oyun kurucu şutör gard Breein Tyree’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İzmir ekibi, son olarak İtalya temsilcisi Banco di Sardegna Sassari forması giyen Breein Tyree’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İtalya temsilcisi Banco di Sardegna Sassari forması giyen ve BCL’de 16.1 sayı, 3.8 asist ortalaması tutturan şutör guard Breein Tyree, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, dış transferde daha önce Tofaş'tan Mustafa Kurtuldum, Türk Telekom'dan Troy Selim Şav ve Alman ekibi Oldenburg'tan DeWayne Russell'ı kadrosuna katmıştı.

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#Basketbol Süper Ligi#Aliağa Petkimspor#Breein Tyree

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