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Aliağa Petkimspor’da koronavirüs kabusu! 9 isim...

#Basketbol Süper Ligi#Koronavirus#Aliağa Petkimspor
Aliağa Petkimspor’da koronavirüs kabusu 9 isim...

ING Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon 14 maçta 2 galibiyetle son sıraya demir atıp dün antrenör Can Sevim’le yollarını ayırarak Burak Gören’i göreve getiren Aliağa Petkimspor, yine koronavirüs kabusu yaşıyor.

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Geçen sezon da teknik heyet dahil tüm takımın koronvirüse yakalandığı Petkimspor’da vakalar tekrar patladı.

Aliağa ekibinde semptom görülmesi üzerine takıma yapılan testlerde toplam 9 isimde koronavirüse rastlandı.

Petkimspor’a yapılan PCR testlerinde 1 teknik ekip üyesi, 2 salon çalışanı ve 6 basketbolcunun sonuçları pozitif çıktı.

Kulüpten, "Takımımızda görülen semptomlar neticesinde yapılan Covid-19 PCR testlerinde ekibimizden toplam dokuz kişinin testi pozitif çıkmış olup izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. Takım arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" açıklaması yapılırken, Petkimspor’un pazar günü Beşiktaş Icrypex’le deplasmanda oynaması gereken lig maçının ertelenmesi bekleniyor.

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#Basketbol Süper Ligi#Koronavirus#Aliağa Petkimspor

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