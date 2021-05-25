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Basketbol
AA
Haber Giriş: 25.05.2021 - 16:05 | Son Güncelleme:

Aliağa Petkimspor'da Can Sevim dönemi

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Aliağa Petkimspor'da Can Sevim dönemi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da başantrenörlüğe Can Sevim getirildi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın yeni koçu ING Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Can Sevim oldu." denildi.

Aliağa Petkimspor, başantrenör Kestutis Kemzura yönetiminde normal sezonun son haftasında aldığı galibiyetle ligde kalmayı başarmıştı.
İzmir temsilcisinin yeni başantrenörü Can Sevim ise sezonu HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da geçirmişti.

Aliağa Petkimsporda Can Sevim dönemi

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