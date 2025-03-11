Aliağa Petkimspor ilk galibiyetini evinde aldı!

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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu dördüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya'nın BAXI Manresa takımını 89-86 yendi.
Aliağa Petkimspor, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martin Horozov (Bulgaristan), Juozas Barkauskas (Litvanya)
Aliağa Petkimspor: Dotson 20, Russell 4, Williams 10, Tyree 14, Echenique 14, Van Beck 21, Troy Selim Şav, Yavuz Gültekin 6, Aldridge
BAXI Manresa: Jou 8, Alston 15, Hunt 23, Perez 3, Cate 4, Vescovi 5, Reyes 10, Steinbergs 10, Sagnia 3, Saint-Supery 5, Ibanez
1. Periyot: 20-29
Devre: 53-40
3. Periyot: 75-64