×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Aliağa Petkimspor ilk galibiyetini evinde aldı!

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol#Aliağa#Şampiyonlar Ligi
Aliağa Petkimspor ilk galibiyetini evinde aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 22:59

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu dördüncü hafta maçında İspanya'nın BAXI Manresa'yı 86-86 mağlup etti.

Haberin Devamı

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu dördüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya'nın BAXI Manresa takımını 89-86 yendi.

Aliağa Petkimspor, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martin Horozov (Bulgaristan), Juozas Barkauskas (Litvanya)

Aliağa Petkimspor: Dotson 20, Russell 4, Williams 10, Tyree 14, Echenique 14, Van Beck 21, Troy Selim Şav, Yavuz Gültekin 6, Aldridge

BAXI Manresa: Jou 8, Alston 15, Hunt 23, Perez 3, Cate 4, Vescovi 5, Reyes 10, Steinbergs 10, Sagnia 3, Saint-Supery 5, Ibanez

1. Periyot: 20-29

Devre: 53-40

3. Periyot: 75-64

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#Aliağa#Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!