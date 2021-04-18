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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 22:10 | Son Güncelleme:

Aliağa Petkimspor 65-71 Türk Telekom

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Aliağa Petkimspor 65-71 Türk Telekom

ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta mücadelesinde Türk Telekom, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 71-65 mağlup etti.

İlk 5 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Foster, Dekker ve Johnson'la üst üste basketler bulan Türk Telekom, periyodu 21-17 önde bitirdi.

İkinci periyotta Dekker, Samet ve Can'ın sayılarıyla aradaki farkı 9 sayıya (29-20) çıkaran Türk Telekom, soyunma odasına 35-29 üstün gitti.

Üçüncü periyoda da etkili başlayan konu ekip, 27. dakikada 13 sayılık farka ulaştığı (54-41) periyodu 57-51 önde tamamladı.

Son periyodun başında Zack ve Yiğitcan'ın basketleriyle farkı 1 sayıya (56-57) indiren rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, son 5 dakikaya 67-59 üstün girdi. Türk Telekom, müsabakadan 71-65 galip ayrıldı.

Aliağa Petkimspor'da ikinci periyotta sakatlanan Ian Hummer ile Okben Ulubay müsabakaya devam edemedi.

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