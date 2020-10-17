Aliağa Petkimspor 108-80 Frutti Extra Bursaspor
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor'u 28 sayı farkla 108-80 mağlup etti.
Karşılaşmaya Ege Arar'ın etkili oyunuyla 9-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 5. dakikayı da 13 sayı farkla 19-6 üstün geçti. Kalan bölümde farkı yükselten ev sahibi ekip, ilk periyodu 30-11 önde bitirdi.
İkinci periyodun başında Yiğitcan, Wimbush ve Ray'in 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı yükselten Aliağa Petkimspor, 32 sayılık farka (60-28) ulaştığı devreyi 60-30 galip tamamladı.
Üçüncü periyotta farkı 40 sayıya (78-38) kadar çıkaran ev sahibi ekip, periyodu da 85-54 üstün bitirdi.
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor'u 108-80 yendi.
Ligde ilk galibiyetini alan Aliağa Petkimspor'da 27 sayı ile oynayan Thomas Wimbush karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
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