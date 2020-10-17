MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriAliağa Petkimspor 108-80 Frutti Extra Bursaspor
GeriBasketbol Aliağa Petkimspor 108-80 Frutti Extra Bursaspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 22:33 | Son Güncelleme:

Aliağa Petkimspor 108-80 Frutti Extra Bursaspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aliağa Petkimspor 108-80 Frutti Extra Bursaspor
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor'u 28 sayı farkla 108-80 mağlup etti.

Karşılaşmaya Ege Arar'ın etkili oyunuyla 9-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 5. dakikayı da 13 sayı farkla 19-6 üstün geçti. Kalan bölümde farkı yükselten ev sahibi ekip, ilk periyodu 30-11 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında Yiğitcan, Wimbush ve Ray'in 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı yükselten Aliağa Petkimspor, 32 sayılık farka (60-28) ulaştığı devreyi 60-30 galip tamamladı.

Üçüncü periyotta farkı 40 sayıya (78-38) kadar çıkaran ev sahibi ekip, periyodu da 85-54 üstün bitirdi.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor'u 108-80 yendi.

Ligde ilk galibiyetini alan Aliağa Petkimspor'da 27 sayı ile oynayan Thomas Wimbush karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle