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Ali Yüce kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Yüce Galatasaray'dan istifa mi etti, görevi ne?

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#Ali Yüce#Ali Yüce Kimdir#Ali Yüce Galatasaray
Ali Yüce kimdir, kaç yaşında, nereli Ali Yüce Galatasaraydan istifa mi etti, görevi ne
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 17:09

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelmiş ve 1-0'lık mağlubiyetle Devler Ligi'ne play-off turunda veda etmişti. Galatasaray Yönetimi'nin olağanüstü toplantı kararı aldığı öğrenildi. Sarı - kırmızılı kurmayların bugün akşam saatlerinde bir araya geleceği ifade edildi. Ali Yüce de bu kapsamda araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Ali Yüce kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Yüce Galatasaray'dan istifa mi etti, görevi ne? İşte yaşanan son gelişmeler...

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Yönetim kurulundan Ali Yüce'nin istifa ettiği öğrenilirken, 3 ismin daha görevini bırakacağı öne sürüldü. Galatasaray'da görevinden istifa eden Ali Yüce, "Galatasaray’ı hayatının merkezine koymayan, şahsi çıkarlarının gerisinde tutan kimseyle aynı masada oturmam. Bu bildirinin zaman ve usül ile alakalı sorunlu olduğunu dile getirmiştim. Hiçbir masada sinek ikili olamam. Bu düşüncemi, rahatsızlığımı yönetimde yüz yüze de dile getireceğim" dedi. Rams Park'ta yapılacak olan toplantının 18.00'de başlayacağı ve önemli kararların alınacağı belirtildi.

Ali Yüce kimdir, kaç yaşında, nereli Ali Yüce Galatasaraydan istifa mi etti, görevi ne

ALİ YÜCE KİMDİR?

1986 yılında İstanbul’da doğan Ali Yüce, Ortaokul öğrenimini İstanbul Erkek, lise eğitimini Eyüboğlu Koleji’nde tamamladı. Yüksek öğrenimini ise Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ve sonrasında lisans üstü eğitimini ise Miami Ad School’da tamamladı. 2005 yılı itibariyle aile şirketlerinde çeşitli görevler alan Yüce, 2010 yılında SKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine başladı.

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Ali Yüce Galatasaray Spor Kulübü’nde, 2014 - 2018 yılları arasında iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Hali hazırda 2. döneminde Deik Türkiye - Çekya İş Konseyi başkanı olan Yüce, aynı zamanda Türk Çek Dostluk Derneği kurucu üyesi, Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, ODD kurucu üyesi, Oyder, Büyük Kulüp ve Moda Deniz Kulübü üyesidir. İngilizce bilen Ali Yüce 4 çocuk babasıdır.

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