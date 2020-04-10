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GeriFutbol Ali Yaşar: Önümüzdeki yıl Altınordu Süper Lig'de yer alır
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

Ali Yaşar: Önümüzdeki yıl Altınordu Süper Lig'de yer alır

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Ali Yaşar: Önümüzdeki yıl Altınordu Süper Lig'de yer alır
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun devre arasında İttifak Holding Konyaspor'dan kiraladığı Ali Yaşar, takımda yer aldığı için mutlu olduğunu bildirdi.

Ali Yaşar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçen yıl da Altınordu'da mücadele ettiğini hatırlattı.

Altınordu'da çok farklı bir ortam bulunduğunu belirten Ali Yaşar, "Sürekli kamp ortamı, takımdaşlık duygusunu artırıyor ve bu da doğrudan sahaya yansıyor. Bu sezon skor olarak sorun yaşasak bile oyun ve takım ruhu açısından her zaman en üst noktada olduk." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evinde çalıştığını aktaran Ali Yaşar, şunları kaydetti:

"Futbol, ekran başından seyredince çok kolay görünse de kuvvet, sürat, oyun zekası, dayanıklılık ve daha birçok faktörün bir araya geldiği bir spor. Bu nedenle her zaman hazır olmak zorundasınız. Süper Lig'de bu düzey daha da yükseliyor. Süper Lig'de Konyaspor forması giydiğim dört maçta bunu çok iyi gözlemledim. Bu sezon olmasa bile umarım önümüzdeki yıl Altınordu Süper Lig'de yer alır."

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