Ali Türkkan'dan tarihi başarı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu: Bu kararları sadece biz veririzCumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu: Bu kararları sadece biz veririz#Recep Tayyip Erdoğan
Ersun Yanal galibiyet sonrası çocuklar gibi sevindiErsun Yanal galibiyet sonrası çocuklar gibi sevindi#Ersun Yanal
Musleranın olay yaratan görüntüsü ortaya çıktı Üzerine yürüdü ve...Muslera'nın olay yaratan görüntüsü ortaya çıktı! Üzerine yürüdü ve...#Fernando Muslera
Muhalefete öğrenci yurdu tepkisi: Çirkin bir kampanya yürütülüyor, yalan söylüyorsunuzMuhalefete öğrenci yurdu tepkisi: 'Çirkin bir kampanya yürütülüyor, yalan söylüyorsunuz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soylu Hayal edebilmek mümkün değildi diyerek duyurdu İşte son sayıBakan Soylu 'Hayal edebilmek mümkün değildi' diyerek duyurdu! İşte son sayı#Terörle Mücadele
Vali Bilmez duyurdu: Koronavirüs yasağı geldi Uymayana ceza kesilecekVali Bilmez duyurdu: Koronavirüs yasağı geldi! Uymayana ceza kesilecek#VAN
81 ile resmi yazı gönderildi MEBden uyarı: Öğrencilere aldırılamaz81 ile resmi yazı gönderildi! MEB'den uyarı: Öğrencilere aldırılamaz#Milli Eğitim Bakanlığı
İstanbulda akılalmaz kaza Beyin cerrahının parmakları koptu: Koşarak acile gittiİstanbul'da akılalmaz kaza! Beyin cerrahının parmakları koptu: Koşarak acile gitti#Gaziosmanpaşa
Paha biçilemiyor... Dünyanın en büyük hazinesi Taliban her yerde arıyor...Paha biçilemiyor... Dünyanın en büyük hazinesi! Taliban her yerde arıyor...#Afganistan
O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim ettiO şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim etti#Prenses Caroline
Yüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçaklarıYüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçakları!#TEKNOFEST 2021
Şans öpücüğüŞans öpücüğü!#Lourdes Leon
Evin içinde aşı kavgaları Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağızEvin içinde aşı kavgaları! Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağız!#Aşı Tartışması
Sertab Erener hastanelik olduSertab Erener hastanelik oldu!#Sertab Erener
Eski eşim beni dolandırdı demişti... İfadesinin detayları ortaya çıktı'Eski eşim beni dolandırdı' demişti... İfadesinin detayları ortaya çıktı!#Songül Karlı
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Ali Türkkan'dan tarihi başarı

#Ali Türkkan#Türkiye#Ralli
Ali Türkkandan tarihi başarı

Türkiye’nin rallideki en yetenekli genç pilotlarından Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası’nda iki kategoride şampiyonluğa ulaştı. Gençler ve iki çeker kategorilerinde yarışan Ali Türkkan, bu başarı ile bir diğer Red Bull sporcusu Yağız Avcı’dan sonra Avrupa’da şampiyonluk kupası kaldıran ilk Türk pilot oldu. Ali Türkkan, sezonun son yarışı olan Sırbistan Rallisi’nde ilk gün sonunda şampiyonluğunu ilan etti

Haberin Devamı

Türkiye’nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Castrol Ford Team Türkiye pilotu Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası’nda ‘Genç Pilotlar’ ve ‘İki Çeker’ kategorilerinde şampiyonluğa erişti.

5 ayaktan oluşan Balkan Ralli Kupası’na Eskişehir’de elde ettiği zaferle başlayan başarılı pilot, son yarış olan Sırbistan Rallisi’nde de henüz ilk gün tamamlandığında şampiyonluğunu garantiledi. Sırbistan’daki son mücadelede Ali Türkkan co-pilotu Onur Vatansever ile ilk gün sonunda, Balkan Kupası’na ulaşmayı garantiledi.

Bu zaferle Ali Türkkan, bir diğer Red Bull sporcusu Yağız Avcı’dan sonra Avrupa’da şampiyonluk kupasına uzanmayı başaran ilk Türk pilot oldu.

Ali Türkkandan tarihi başarı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Türkkan#Türkiye#Ralli