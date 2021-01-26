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Ali Tandoğan'ın yeni takımı belli oldu
Ali Tandoğan, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un yeni teknik direktörü oldu.
TFF 1. Lig'de geride kalan 18 haftada 30 puan toplayarak 8. sıraya yerleşen Tuzlaspor, Taner Taşkın'dan boşalan teknik direktör koltuğuna Ali Tandoğan'ı getirdi.
Son olarak Altay'ı çalıştıran Ali Tandoğan, 2016 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde Denizlispor, Şanlıurfaspor ve Balıkesirspor'u da yönetmişti.
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