Ali Tandoğan: Koyu Fenerbahçeliyim, Aziz Yıldırım 5.5 milyon dolar teklif etti!"

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Teknik direktör Ali Tandoğan, Spor Arena YouTube kanalına konuk oldu. Tandoğan, teknik adamlık serüveni, futbolculuk dönemindeki merak edilenlerini ve gündeme yönelik görüşlerini paylaştı. Deneyimli futbol adamı, Denizlispor'un başındayken Galatasaray'a rakip olduğu maçın perde arkasını, Fenerbahçe sevgisini, dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray'ın kendisini istemesi ile yaşananları da anlattı.

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