Ali Şansalan'a TFF 1. Lig'de görev! Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra ilk kez...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 12. haftada oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:
Yarın:
20.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: Turgut Doman
20.00 İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan
6 Kasım Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK: Yiğit Arslan
19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ali Şansalan
19.00 Altınordu-Eyüpspor: Sarper Barış Saka
7 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Balıkesirspor-Adanaspor: Çağdaş Altay
19.00 Kocaelispor-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç