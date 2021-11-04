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Ali Şansalan'a TFF 1. Lig'de görev! Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra ilk kez...

#Ali Şansalan#Fenerbahçe#Trabzonspor
Ali Şansalana TFF 1. Ligde görev Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra ilk kez...

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Süper Lig'de 17 Ekim'De oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Şansalan, ilk kez bu hafta bir maça atandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 12. haftada oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:

Yarın:
20.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: Turgut Doman
20.00 İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan

6 Kasım Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK: Yiğit Arslan
19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ali Şansalan
19.00 Altınordu-Eyüpspor: Sarper Barış Saka

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7 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Balıkesirspor-Adanaspor: Çağdaş Altay
19.00 Kocaelispor-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç

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#Ali Şansalan#Fenerbahçe#Trabzonspor

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