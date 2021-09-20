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Ali Şansalan atamasının anlamı ne?

#Ali Şansalan#Fenerbahçe#Murat Fevzi Tanırlı
Ali Şansalan atamasının anlamı ne

Merkez Hakem Kurulu (MHK), önceki gün Antalya-Beşiktaş maçını yöneten Ali Şansalan’ı dünkü Başakşehir-Fenerbahçe maçında VAR olarak görevlendirince, sarı lacivertli kulüp tepki gösterdi. Bu noktada MHK’ya birkaç sorum olacak:

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Murat Fevzi TANIRLI / 1- Ali Şansalan ile görüştünüz mü? Zor bir 90 dakikayı başarıyla tamamlamasının hemen ardından, haftanın en zor maçında VAR olmayı nasıl karşıladı?

2- Atamanın tepki çekeceği aşikarken, MHK’da “Bu riske ne gerek var?” diyecek başka bir ‘akil’ göz yok mu?

3- MHK’nın gereksiz bir konuyla TFF’yi hedef aldırtması normal mi?

Maça damga vuran pozisyon Filip Novak golü kaçırdı, taraftar...

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4- Yeni VAR kadrosu sayesinde MHK’nın eli rahatlamışken, önceki MHK’lar gibi tüm maçların VAR-AVAR atamaları perşembe günü neden açıklanmıyor?

BiRÇOK ALTERNATiF VARDI

Tepki çekmemek, polemik yaratmamak, hakemi zorda bırakmamak adına o kadar çok seçenek var ki. Mesela;

· 7 kişilik VAR kadrosunda yer alan ve 1 saatte Riva’da olabilecek İstanbul’dan Emre Malok...

Başakşehir 2-0 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

Başakşehir 2-0 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

· İstanbul ili Süper Lig hakemleri...

· VAR kadrosunda çok rahat gelebilecek konumda, yorgun olmayan Ankara’dan Serkan Tokat, İzmir’den Hakan Ceylan.

· Cuma günü görev alan düdük veya VAR hakemleri.

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TEKERE ÇOMAK SOKMAK GiBi

· MHK, “Aynı haftada çift görev veremeyiz” diyemez çünkü geçen sene o kadar çok hakeme verdiler ki. İlk 4 haftada hakemlerin genel performansı birkaç maç dışında iyiydi. Tek destekçisi kendi yönettiği maçlardaki başarısı olan hakemleri bu şekilde zora sokmak, tekere çomak sokmayla eş değer. Anlamak gerçekten zor...

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#Ali Şansalan#Fenerbahçe#Murat Fevzi Tanırlı