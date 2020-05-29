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Haber Giriş: 29.05.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Ali Ravcı: "Herkes tedirgin, herkes düşünceli..."

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Ali Ravcı: "Herkes tedirgin, herkes düşünceli..."
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Yeni Malatyaspor'da korona virüs vakalarının artmasının ardından Sportif Direktör Ali Ravcı açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'da korona virüs vakalarının artmasının ardından açıklamada bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, zor günlerden geçtiklerini kaydetti.

Virüs çıkan futbolcuların 14 gün kuralı ve tedavi sürecinin ardından sahalara döneceğini belirten Ravcı, "Kulüpte iç içe olduğumuz, her gün birlikte yemek yediğimiz arkadaşlarımızın testleri pozitif çıktı. Haliyle herkes tedirgin, herkes düşünceli. Açıkçası ben sayının artmasından korkuyorum. Şunun şurasında ligin başlamasına da az bir süre kaldı. Kaç futbolcuyla hazırlanacağız. Pozitif futbolcular tekrar nasıl form yakalayacak, bunlar cevap bekleyen sorular. Olayın bir de psikolojik yönü var. İnanın diğer oyuncularımız da yaşadıkları sıkıntıları gelip bizimle paylaşıyorlar. Her şeye rağmen ligde çıkıp elimizden gelenin en iyisini yaparak örnek bir mücadele ortaya koymak istiyoruz" diye konuştu.

Ali Ravcı: Herkes tedirgin, herkes düşünceli...

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