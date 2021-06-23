Ali Polat Bengiserp kimdir? Galatasaray 2. Başkanı Polat Bengiserp iş hayatı ve kariyeri

Ali Polat Bengiserp Galatasaray Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini Fransa’da Grenoble ve Nanterre Üniversitelerinde İş İdaresi Bölümü’nde tamamladı.Ali Polat Bengiserp yaklaşık 40 yıllık lojistik, pazarlama ve iş yönetimi tecrübesine sahiptir.

1996-1998 ve 2000-2002 yılları arasında Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı olarak görev yaptı.

Galatasaraylılar Derneği’nde 2001-2009 yılları arasında 6 yıl yönetim kurulu üyesi olarak, 2013-2019 yıllarında ise başkan olarak görev yaptı.

Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV) ve Galatasaray Yardımlaşma Vakfı’na (GSYV) mütevelli üyesi olan Ali Polat Bengiserp, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesidir. Bengiserp 1970-1975 yılları arasında Galatasaray altyapısında basketbol oynadı.