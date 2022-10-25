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Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev! Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası...

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#Galatasaray#Ali Palabıyık#UEFA
Ali Palabıyıka UEFAdan görev Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 13:47

Galatasaray - Alanyaspor maçında verdiği kararlarla tartışılan Ali Palabıyık, 27 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel - Zalgiris maçını yönetecek.

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Galatasaray - Alanyaspor maçında verdiği kararlarla özellikle Sarı-kırmızılı kulüpten büyük tepki alan Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde maç görevi verildi.

Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Basel - Zalgiris mücadelesini yönetecek.

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TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada; "FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, İsviçre'nin Basel ile Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımları arasında 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek. İsviçre'nin Basel şehrindeki Jakob Park Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak." ifadeleri kullanıldı.

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ABDULKADİR BİTİGEN'E AVAR GÖREVİ

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Ligi A Grubu beşinci haftasında oynanacak PSV - Arsenal maçında AVAR görevi üstlenecek.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

IFA kokartlı hakemimiz Abdulkadir Bitigen, Hollanda'nın PSV ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında, 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi A Grubu müsabakasında AVAR olarak görev yapacak.

Müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello'nun yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Davide Imperiale yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Antonio Rapuano olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati de VAR olarak görev yapacak.

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#Galatasaray#Ali Palabıyık#UEFA

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