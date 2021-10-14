Ali Palabıyık'a 'Rizespor - Galatasaray' maçı kızağı! 4 maç ve olay Halil Umut Meler iddiası...

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerken karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık verdiği kararlarla tartışma yaratmıştı.



Bugün TFF'nin açıkladığı 9. haftanın hakemleri listesinde Ali Palabıyık orta hakem olarak görev almadı. Palabıyık'ın 4 maç boyunca MHK tarafından kızağa çekileceği konuşuluyor.

Öte yandan 4 hafta dinlendirileceği belirtilen Ali Palabıyık'la ilgili çarpıcı iddialar da ortaya atılmıştı. İddiaya göre bir MHK yetkilisi "Ali Palabıyık'ın morali bozuk, çünkü Halil Umut Meler'in kendisinin önüne geçtiğini düşünüyor" dedi. Palabıyık'ın moralinin bu sebeple bozuk olduğu ifade edildi.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Sparta Prag ile İskoçya'nın Rangers takımları arasındaki maçı yönetmişti. Halil Umut Meler ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Salzburg - Lille mücadelesinde görev aldı.

"KORKULAN DEĞİL, SEVİLEN HAKEM OLMAK İSTİYORUM"



14 Ağustos 1981'de Ankara'da doğan Ali Palabıyık, 7 sene önce TFF'nin Tam Saha Dergisi'ne bir röportaj vermiş ve o röportajda korkulan değil sevilen bir hakem olmak istediğini şu sözlerle anlatmıştı:

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"Oyuncuların hakemleri baskı altına almaya çalıştığını hissedebiliyorum. Bu durumu da maçtan önce ya da devre arasında oyuncularla konuşarak ve saha içinde hakemle fazla diyaloğa girmemeleri gerektiğini söyleyerek önlemeye çalışıyorum. Kısacası otoriter yapımı daha çok hissettirmeye çalışıyorum. Tabii ki ileride oyuncular beni daha çok tanıdığında ve daha çok tecrübe kazandığımda bu durum kendiliğinden daha iyi bir hâle gelecek diye düşünüyorum. Ama her şey bir yana korkulan değil, sevilen bir hakem olmak arzusundayım. Zaten hiçbir hakemin oyuncuları azarlamak ve sert çıkmak gibi bir niyeti yoktur. Her hakem sahaya çıktığında, futbolun kurallarını kusursuz bir şekilde uygulamak ve adaleti sağlamak ister. Başka bir amacı yoktur."

GALATASARAY MAÇINDAKİ KARARLAR

Ali Palabıyık, Galatasaray'ın Diagne ile bulduğu golde iki faul pozisyonunu es geçtiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yazarımız eski hakem Murat Fevzi Tanırlı, Rizespor - Galatasaray maçındaki pozisyonları böyle yorumladı:



Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık ile VAR hakemi Abdulkadir Bitigen’in performansını anlatmaya satırlar yetmez. Süper Lig seviyesinde bir maça bu kadar kritik hata nasıl sığabilir? Palabıyık ve Bitigen, çok kötü bir performans sergiledi. 4 büyük hata. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag-Rangers maçından dönen Palabıyık’ın konsantrasyonu hiç yoktu. Bitigen, VAR’da bariz hatalarıyla dikkat çekti. Şimdi gelelim o inanılmaz hatalara...

RİZE'NİN İLK GOLÜ İPTAL EDİLMELİYDİ

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Dakika 17: Rizespor’un Pohjanpalo ile bulduğu ilk gol öncesinde Cemali’nin Berkan’ı net çekmesi ve ardından Aminu ile çarpışmasında hakem faulü atladı. VAR’ın atak başlangıç fazına döndürüp faulü izletmesi gerekir. Gol iptal edilmeliydi. Hem hakem hem VAR hatası var.

MUSLERA VE MOHAMED ATILMALIYDI

Dakika 40: Hakem, basit bir aut kararı sonrasında Muslera’nın yardımcı hakeme abartılı itirazına sarı kart gösterdi. Palabıyık’ın kartı yazması esnasında ısrarla itirazını sürdüren Muslera, topu da dışarı vurarak hemen önünde protestosuna devam etti.

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İkinci sarıyla atılmalıydı. Hakemin hatası, VAR karışamaz. Ayrıca skor 2-2 iken, Mostafa Mohamed top kazanma mücadelesinde sol eliyle Holmen’in yüzüne vurdu.

Doğal koşan bir el açılması değildi. 42. dakikadan sarı kartı olan Mohamed’in ikinci sarıdan atılması gerekirdi. Hakemin hatası, VAR karışamaz.

G.SARAY’IN 3. GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR

Dakika 90+11: Morutan’ın golü öncesinde atak başlangıç fazında Galatasaray ceza alanı önünde Halil’in Rizesporlu oyuncuya net faulü var. Diagne’nin de asist öncesi bir hareketi var. Hakem ikisini de atladı, VAR müdahale etmeliydi. Hem hakem hem VAR hatası.