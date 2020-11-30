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GeriFutbol Ali Palabıyık, Lokomotiv Moskova - Salzburg maçını yönetecek
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DHA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Ali Palabıyık, Lokomotiv Moskova - Salzburg maçını yönetecek

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Ali Palabıyık, Lokomotiv Moskova - Salzburg maçını yönetecek
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FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçını yönetecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

Ali Palabıyık, Lokomotiv Moskova - Salzburg maçını yönetecek

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