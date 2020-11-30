Ali Palabıyık, Lokomotiv Moskova - Salzburg maçını yönetecek

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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