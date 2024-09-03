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Ali Öztürk'ten para masa tenisinde bronz madalya!

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#Paris 2024 Paralimpik Oyunları#Ali Öztürk#Para Masa Tenisi
Ali Öztürkten para masa tenisinde bronz madalya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 15:29

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında Ali Öztürk, bronz madalya kazandı.

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında milli sporcu Ali Öztürk, bronz madalya elde etti.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ali Öztürk, S5 sınıfında yarı finalde Norveç'ten Tommy Urhaug'la karşılaştı.

Rakibine 11-8, 11-7 ve 11-6'lık setlerle 3-0 kaybeden Ali Öztürk, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Rio 2016'da takımlarda, Tokyo 2020'de ise bireyselde bronz madalyalar alan Ali, Paris 2024'te de bireyselde bronz madalya kazandı.

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#Paris 2024 Paralimpik Oyunları#Ali Öztürk#Para Masa Tenisi

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