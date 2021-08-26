Ali Öztürk, Tokyo 2020'de çeyrek finale çıktı

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ali Öztürk, Zenaty ile karşılaştı.

Milli sporcu, oyunlardaki ikinci maçında 11-4, 11-8 ve 11-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 galip geldi.



İlk karşılaşmasını Alman Valentin Baus'a 3-2 kaybeden Ali, bir galibiyet, bir mağlubiyetle grup ikincisi olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Hamza Çalışkan elendi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek erkekler (Sınıf 5) A Grubu'nda Hamza Çalışkan, Fransız Nicolas Savant Aira'ya 3-2 yenilerek elendi.



Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Hamza, Savant Aira ile karşılaştı.



Başa baş mücadele sonunda rakibine 9-11, 11-1, 11-6, 10-12 ve 11-7 sona eren setlerle 3-2 kaybeden Hamza Çalışkan, ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

İlk karşılaşmasını da Çinli Ningning Cao'ya 3-0 kaybeden milli sporcu, oyunlara veda etti.

Merve Cansu Demir ilk maçını kaybetti

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 10) A Grubu'nda Merve Cansu Demir, Polonyalı Natalia Partyka'ya 3-1 yenildi.



Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında 19 yaşındaki milli sporcu, son 4 paralimpik oyunlarında altın madalya kazanan Partyka ile karşılaştı.



Rakibine 11-7, 11-7, 10-12 ve 11-5'lik setlerle 3-1 kaybeden Merve Cansu Demir, ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.



Milli sporcu, gruptaki ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 10.00'da Japon Nozomi Takeuchi ile mücadele edecek.