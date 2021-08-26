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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Ali Öztürk, Tokyo 2020'de çeyrek finale çıktı

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Ali Öztürk, Tokyo 2020'de çeyrek finale çıktı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek erkekler (Sınıf 5) D Grubu'nda Ali Öztürk, Mısırlı Ayman Kamal Zenaty'yi 3-0 yenerek tur atladı.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ali Öztürk, Zenaty ile karşılaştı.
Milli sporcu, oyunlardaki ikinci maçında 11-4, 11-8 ve 11-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 galip geldi.

İlk karşılaşmasını Alman Valentin Baus'a 3-2 kaybeden Ali, bir galibiyet, bir mağlubiyetle grup ikincisi olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Hamza Çalışkan elendi

 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek erkekler (Sınıf 5) A Grubu'nda Hamza Çalışkan, Fransız Nicolas Savant Aira'ya 3-2 yenilerek elendi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Hamza, Savant Aira ile karşılaştı.

Başa baş mücadele sonunda rakibine 9-11, 11-1, 11-6, 10-12 ve 11-7 sona eren setlerle 3-2 kaybeden Hamza Çalışkan, ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
İlk karşılaşmasını da Çinli Ningning Cao'ya 3-0 kaybeden milli sporcu, oyunlara veda etti.

Merve Cansu Demir ilk maçını kaybetti

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 10) A Grubu'nda Merve Cansu Demir, Polonyalı Natalia Partyka'ya 3-1 yenildi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında 19 yaşındaki milli sporcu, son 4 paralimpik oyunlarında altın madalya kazanan Partyka ile karşılaştı.

Rakibine 11-7, 11-7, 10-12 ve 11-5'lik setlerle 3-1 kaybeden Merve Cansu Demir, ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

Milli sporcu, gruptaki ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 10.00'da Japon Nozomi Takeuchi ile mücadele edecek.

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