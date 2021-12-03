Ali Naibi: 'Lucas Leiva ve Victor Valdes'i Beşiktaş'a alacaktık, Sergen Yalçın çok zeki...'

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Beşiktaş'ta 5 yıl futbol direktörlüğü yapan ve son olarak Kayserispor'da futbol şube sorumlusu olarak görev alan Ali Naibi, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu.

Türkiye'de sportif direktörlüğe bakış, futbol düzeni ve kariyer hedeflerine yönelik samimi açıklamalarda bulunan Naibi, Beşiktaş dönemiyle ilgili de açıklamalar yaptı.

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00:00 Teaser

01:00 Açılış

01:45 Ali Naibi'nin Görevleri

03:08 "Profesyonel" Yöneticilik

04:15 Sportif Direktörlük Türkiye'de Bilinmiyor

06:57 Ali Naibi'den Beklenilenler...

08:12 Büyük Kulüp ile Anadolu Kulübü Farkları

11:08 Galatasaray Yapılanma Olarak Önde

12:10 Federasyon Spor Organizasyonu Dersi Vermeli

15:40 En Büyük Hedefim Avrupa'da Futbol Direktörlük Yapmak

16:08 Beşiktaş'a Şartlar Oluşursa Dönmek İsterim

16:30 Sergen Yalçın Çok Zeki ve Pragmatist

17:40 Ali Naibi'ye Gelen Yorumlar

23:19 Larin İçin Çok Şükür Bir Belediye Başkanı Aramadı...

24:31 Lucas Leiva ve Valdes Beşiktaş'a Gelecekti

25:15 Kapanış



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