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Ali Naibi: 'Lucas Leiva ve Victor Valdes'i Beşiktaş'a alacaktık, Sergen Yalçın çok zeki...'

#Beşiktaş#Ali Naibi#Beşiktaş Naibi

Beşiktaş'ta 5 yıl futbol direktörlüğü yapan ve son olarak Kayserispor'da futbol şube sorumlusu olarak görev alan Ali Naibi, Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş'ta 5 yıl futbol direktörlüğü yapan ve son olarak Kayserispor'da futbol şube sorumlusu olarak görev alan Ali Naibi, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu.

Türkiye'de sportif direktörlüğe bakış, futbol düzeni ve kariyer hedeflerine yönelik samimi açıklamalarda bulunan Naibi, Beşiktaş dönemiyle ilgili de açıklamalar yaptı.

ALİ NAİBİ RÖPORTAJINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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00:00 Teaser
01:00 Açılış
01:45 Ali Naibi'nin Görevleri
03:08 "Profesyonel" Yöneticilik
04:15 Sportif Direktörlük Türkiye'de Bilinmiyor
06:57 Ali Naibi'den Beklenilenler...
08:12 Büyük Kulüp ile Anadolu Kulübü Farkları
11:08 Galatasaray Yapılanma Olarak Önde
12:10 Federasyon Spor Organizasyonu Dersi Vermeli
15:40 En Büyük Hedefim Avrupa'da Futbol Direktörlük Yapmak
16:08 Beşiktaş'a Şartlar Oluşursa Dönmek İsterim
16:30 Sergen Yalçın Çok Zeki ve Pragmatist
17:40 Ali Naibi'ye Gelen Yorumlar
23:19 Larin İçin Çok Şükür Bir Belediye Başkanı Aramadı...
24:31 Lucas Leiva ve Valdes Beşiktaş'a Gelecekti
25:15 Kapanış

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