Ali Naci Küçük: Galatasaray'da kasaya giren para neredeyse sıfır

Muhabirimiz, Galatasaray ile kontratı sezonun tamamlanmasıyla sona erecek olan Mariano ile yolların ayrılacağını açıklarken, Ryan Donk’a yeni sözleşme için teklif edilen rakamı da açıkladı.

İşte Ali Naci Küçük’ün açıklamalarından öne çıkan detaylar:

‘Kasaya giren para neredeyse sıfır’

Galatasaray Yönetimi, pazartesi günü hem futbolcularla hem de profesyonel çalışanlarla maaşların indirilmesi için görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların yıllık bütçesi 68 milyon euro, hedeflenen yüzde 30’luk indirim ile 48 milyon euro seviyesine gelme düşüncesi var. Şu an kulüplerin gelirleri tamamen durmuş durumda kasaya giren para neredeyse sıfır, Galatasaray diğer rakipleri gibi zor bir dönem geçiriyor ve futbolcularla olan görüşmeler 3 gündür çok yoğun bir şekilde devam ediyor.

‘Talep edilen yüzde 30’luk indirim sözleşme süreleri boyunca geçerli olsun isteniyor’

Galatasaray önümüzdeki yıl korona virüsü sürecinin yansımalarının devam edeceğini düşünüyor bu yüzden de maliyetleri olabildiğince aşağıya çekmeye çalışıyor. Talep edilen yüzde 30’luk indirim sözleşme süreleri boyunca geçerli olsun isteniyor

‘Ryan Donk’a 1 milyon 500 bin euro’

Ryan Donk’ın yıllık maaşı bonuslarla beraber 2 milyon 195 bin euro idi ama bu rakamın içerisinde menajerine verilen ücret vardı. Galatasaray, Donk’a yeni kontrat teklifinde bulunacak bu rakam 1 milyon 500 bin euro olacak ve içerisinde menajerlik ücreti de yer alacak. Donk bu teklifi kabul ederse sözleşmesi uzatılacak diğer yandan yapılması düşünülen maaş iyileştirmeleri ise askıya alındı Ömer Bayram’ın maaşında artış yapılacaktı o da rafa kaldırıldı.

‘Mariano’nun gideceğini net bir şekilde ifade edebiliriz’

Antalyaspor’un sağ beki Nazım Sangare Galatasaray ile anılıyor Mariano’nun olası ayrılığı sonrası gündeme gelebilir mi?

Nazım Sangare elbette alternatif bir oyuncu olabilir Galatasaray artık yerli futbolcularla Türk Lirası bazında kontrat yapmak istiyor. Nazım, A milli takım seviyesine yükselmiş bir oyuncu adaylar arasında olabilir ama biraz beklemek lazım. Mariano’nun gideceğini net bir şekilde ifade edebiliriz Galatasaray’ın planı Ocak ayında Mariano ile yolları ayırıp mali külfetinden kurtulmak ve stoper takviyesi yapmaktı ancak bu gerçekleşmediği için Brezilyalı, biraz şansın yardımıyla ve Linnes’in düşük performansı nedeniyle kadroda kaldı. Mariano’nun Brezilya’dan çok fazla talibi vardı ancak Galatasaray’dan aldığı yüksek maaş nedeniyle bu tekliflere olumsuz yanıt verdi.