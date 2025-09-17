×
Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Başkanlık Seçimi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 10:27

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta sonu yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi yeni yönetim kurulu listesini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için yönetim kurulu listesini açıkladı.

Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde vefat eden Mehmet Dereli'nin dışında Hamdi Akın ve Sait Ergun Özen de yer almadı.

Ali Koç'un açıklanan yeni listesinde şu isimler yer alıyor:

Acar Sertaç Komşuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer, Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Atalay Rodopman.

