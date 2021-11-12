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Twitter'da en son 17 EylÃ¼l'de Cuma paylaÅŸÄ±mÄ± yapan Mesut Ã–zil, bugÃ¼n Cuma paylaÅŸÄ±mÄ±nda manidar ifadeler kullandÄ±.

Mesut Ã–zil Ä°ngilizce olaak yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda; "Birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kÄ±skanmayÄ±n, asla birbirinizle ilgili kÃ¶tÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin, birbirinize sÄ±rt Ã§evirmeyin. Ey Allah'Ä±n kullarÄ±, daima birbirinizle kardeÅŸ kalÄ±n. HayÄ±rlÄ± cumalar" ifadelerini kullandÄ±.

"MESUT, TÄ°CARÄ° Ä°ÅžLERÄ° BIRAKIP FENERBAHÃ‡E'YE ODAKLANMALI"

FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda Mesut Ã–zil ile ilgili; "HocamÄ±zÄ±n, Mesut'a karÅŸÄ± bir Ã¶nyargÄ±sÄ± yok. AÅŸÄ±k olduÄŸu Ã¼lkesine ve Ã§ocukluÄŸundan beri tuttuÄŸu takÄ±ma dÃ¶ndÃ¼. Mesut'u herkes burada seviyor. Ancak Mesut'un artÄ±k iÅŸlerine odaklanmasÄ± lazÄ±m. Ticari iÅŸleri kenara bÄ±rakÄ±p FenerbahÃ§e'ye nasÄ±l daha fazla fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±na odaklanmalÄ±." demiÅŸti.

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