Ali Koç'un 'Sen kimsin?' dediği kız, Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi çıktı! Fenerbahçe imza töreninde güldüren anlar...

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Fenerbahçe, dün düzenlenen törenle 6 genç futbolcusuna yeni sözleşme imzalattı. İmza töreninde genç futbolcular geleceğe umutla bakılan açıklamalar yaparken başkan Ali Koç ile Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi arasındaki diyalog herkesi güldürdü.

İmza töreninin ardından ailelerin katılımıyla hatıra fotoğrafları çektirildikten sonra Ali Koç, önünden geçen genç kıza 'Sen kimsin?' dedi.

Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij, 'Ferdi' cevabını verince Ali Koç 'Girlfriend?' diye sordu. Evet yanıtını alan Koç, Ferdi'ye dönerek 'Aferin Ferdi' dedi.

Koç'un bu sözü sonrası başta Arda Güler olmak üzere imza törenindeki futbolcular kahkahaya boğuldu.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

İmza töreni sırasında açıklamalar yapan Ferdi Kadıoğlu; "4 yıl önce buraya küçük bir çocuk olarak geldim. 64 kiloydum, sakalık yoktu. Şimdi ise 9 kilo kas kazandım ve sakalım var. Savaşmaya hazırım. Burada kupalar kazanmak istiyorum ve bunun için her şeyimi vereceğim. Şu anda sakatlığım devam ediyor. Milli takıma gidebilir miyim, bilmiyorum. Göreceğiz. Umarım en kısa sürede tekrardan fit durumda olurum. Bu konu hakkında bir şey söyleyemem." dedi.

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SÖZLEŞMELER KAÇ YILLIK?

Peki genç oyuncuların sözleşme detayları neler? Kaç yıllık sözleşmelere imza attılar?

İşte imza töreninde oyuncuların açıklamaları ve sözleşme detayları...

ARDA GÜLER: BU BİR PROSEDÜR

“Başta aileme ve hocalarıma teşekkür ederim. Sizlerle olmak benim için büyük onur ve gurur. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe’ye hizmet ederiz. Büyük başarılar sağlarız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Muhammed ağabeyin dediği gibi sözleşme bizim için prosedür. Biz Fenerbahçeliyiz. Oynadık, inşallah oynamaya devam edeceğiz. Daha da çok katkımız olacak inşallah. Alex benzetmeleri için teşekkür ederim. Alex benim çocukluğumdan beri idolüm. İnşallah onun gibi olabilirim. İlk golümü attıktan sonra duygu patlaması oldu. Alex gibi sevinmişim. Çocukluğumdan beri onu izlediğim için, istemsizce fark etmeden onun gibi sevinmişim. Biz bir oyuncuyuz. Oynarız, gideriz. İnşallah biz bu kulübe para kazandırdıktan sonra yerimize gelenler olur. Umarım diğer arkadaşlarımız da hayallerini gerçekleştirir.”

Yaşı: 17

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İmza: 3 yıllık

FERDİ KADIOĞLU: BURADA BÜYÜDÜM!

“Ben buraya 4 yıl önce küçük bir çocuk olarak geldim. 64 kilo ve sakalsızdım. Şimdi 9 kilo aldım, sakallarım çıktı. Burada büyüdüm. Kendimi her geçen gün kanıtlıyorum. Bu seneki performansım için çok mutluyum. Bu sezon benim için inanılmaz geçiyor. En iyi performansımı gösteriyorum diyebilirim. Bugün Fenerbahçe için büyük bir gün. Burada birçok yetenekli oyuncu var. Umarım bir gün hepimiz sahada bu takım için savaşabiliriz. Ben daha fazla maç ve kupa kazanmak için savaşmaya hazırım. Burada kupalar kazanmak istiyorum. Şu anda sakatlığım devam ediyor. Milli takıma gidebilir miyim, bilmiyorum. Göreceğiz. Umarım en kısa sürede tekrardan fit durumda olurum. Bu konu hakkında bir şey söyleyemem. Son olarak iyi ki Fenerbahçe.”

Yaşı: 22

İmza: 4 yılık

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ISAK VURAL: BU RENKLERLE DOĞDUM

“Sabah söylemem gerekenlere dair bir mesaj aldım. Ancak onları söylemeyeceğim. Ben kalbimde bu renklere olan aşkı, kendi kelimelerimle tasvir edeceğim. Ben Sarı-Lacivertli renklerle doğmuş bir çocuk olarak bu güzel stadyumda, dünyanın en iyi taraftarının önünde oynama hayaliyle büyüdüm. Burada olmaktan çok mutluyum. Babam ve büyük babam iyi bir Fenerbahçe taraftarıydı. Ne mutlu ki bana bunu aşıladılar. Onlara minnettarım. Kalbim ile buraya geldim. Gerçekten çok mutluyum. Takıma yardım edebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İyi ki Fenerbahçe.”

Yaşı: 15

İmza: 3 yıllık

ERTUĞRUL ÇETİN: GURUR DUYUYORUM

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“Bugün burada olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Burada olmamda kimin emeği varsa hepsine teşekkür ediyorum. Ben bukulübe11 yaşında geldim. Fikirtepe Tesisleri, Dereağzı, Can Bartu, Şükrü Saraçoğlu, Fenerbahçe ile ilgili ne görmek isterseniz bugün aslında karşınızda duruyor. Bizler Fenerbahçe’nin çocuklarıyız. Çok şükür ki Fenerbahçe’de büyüdük. İyi ki Fenerbahçe var.”

Yaşı: 18

İmza: 2+1 yıllık

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA: ÖMÜRLÜK İMZA!

“Çok mutluyum. Başkanımıza, Tahir hocama (Karapınar), desteğini esirgemeyen ve kulübe gelmeme vesile olan aileme, menacerlerime çok teşekkür ederim. 11 yaşında bu kapıdan içeri girdim. Fenerbahçe sevgisi çok küçükken bana nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. İmzalayacağımız kontratlar biraz vesile. Çünkü ben Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım. Bundan dolayı onurlu ve gururluyum. Burada çok fazla yetenekli kardeşim var. İnşallah hepimiz ve camiamız için hayırlısı olur.”

Yaşı: 21

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İmza: 4 yıllık

MELİH BOSTAN: HAYALİM GOL!

“12 yaşında Fenerbahçe’ye geldim. 6 senedir buradayım. Ben buraya geldiğimden beri çok mutluyum. Çok gururluyum. Küçük yaşımdan beri A takımda oynayıp, Çubuklu ile gol atmanın hayalini kuruyorum. Kulübüm bu hayali gerçekleştirebilmek için bana bir fırsat verdi. Ben de bunun karşılığını çok çalışarak vereceğim. İyi ki Fenerbahçe.”

Yaşı: 17

İmza: 5 yıllık