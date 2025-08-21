Ali Koç'un 110. transferi Nene!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, kanat transferinde kadrosunu Dorgeles Nene ile takviye ederken Malili oyuncu 5 yıllık rötarın ardından sarı lacivertli formayı giydi. 2020’de deneme antrenmanlarına çıktığı sarı lacivertlilerde beğenilmesine rağmen tercihini Salzburg’dan yana kullanan Nene, Avusturya ekibinden 15+5 milyon Euro karşılığında Kanarya’ya transfer oldu.

iLK MALiLi FUTBOLCU

Dorgeles Nene transferin resmen açıklanmasıyla birlikte Fenerbahçe’ye katılan ilk Malili futbolcu olarak kulüp tarihine geçti.

· 22 yaşındaki Nene, sarı lacivertlilerin 118 yıllık tarihinde kadrosuna kattığı 201. yabancı oldu.

· Nene, aynı zamanda 2018’den bu yana başkanlık yapan Ali Koç’un 7 yılda transfer ettiği 110. oyuncu oldu.

· Nene ile birlikte Fenerbahçe, tarihinde 53 farklı ülkeden transfer yaparken listenin zirvesinde 30 futbolcu ile Brezilya var.

Haberin Devamı

BiSSOUMA’DAN KUTLAMA

Fenerbahçe'nin gündemindeki Yves Bissouma da Mali Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Nene’nin Fenerbahçe’ye transferini sosyal medyadan kutladı. Tottenham’ın yıldızı, mesajında “Bol şans evlat, senin için en iyisini diliyorum” ifadelerini kullandı.