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Ali Koç'un 106. transferi: Jhon Duran!

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#Fenerbahçe#Jhon Duran#Ali Koç
Ali Koçun 106. transferi: Jhon Duran
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 07:00

Fenerbahçe 118 yıllık tarihinde ilk kez Kolombiyalı bir futbolcuyu renklerine kattı. Sarı - lacivertliler son 7 yılda bonservis - kiralama bedeli olarak harcadığı para 275 milyon Euro'ya yaklaştı.

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Süper Lig’de 11 yıldır şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe bu özlemini 2025-26 sezonunda gidermek isterken sarı lacivertliler bu hedef doğrultusunda ilk transferini Kolombiyalı Jhon Duran’ı kadrosuna katarak yaptı.

Ali Koçun 106. transferi: Jhon Duran

21 yaşındaki golcü 118 yıllık tarihe sahip olan sarı lacivertlilerin transfer ettiği ilk Kolombiyalı futbolcu olarak da kulübün tarihine geçti. Duran aynı zamanda 2018’den bu yana Fenerbahçe’de başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç’un transfer ettiği 106. futbolcu oldu. Söz konusu süreçte sarı lacivertliler 66 yabancı ile kadrosunu güçlendirirken ve 40 da yerli oyuncu takıma kazandırıldı.

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Ali Koçun 106. transferi: Jhon Duran

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En pahalı oyuncu En-Nesyri

Al Nassr’a kiralama bedeli olarak 15 milyon Euro ödeneceği öğrenilirken transfermarkt verilerine göre Jhon Duran’ın da takıma katılmasıyla birlikte Ali Koç’un başkanlığı döneminde bonservis ve kiralama bedellerine verilen para yaklaşık 275 milyon Euro’ya ulaştı.

Ali Koçun 106. transferi: Jhon Duran

Söz konusu dönemde takıma katılan en pahalı oyuncu ise geçen sezon Sevilla’dan 19.5 milyon Euro’ya alınan Youssef En-Nesyri’ydi. 7 yılda sadece 2022-23’te Türkiye Kupası zaferi yaşayan Ali Koç bu süreçte 11 farklı teknik adam ile çalışırken ilk kez Jose Mourinho üst üste 2. sezonda da takımın başında yer alacak.

Ali Koçun 106. transferi: Jhon Duran

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JHON DURAN YABANCIDA +2 KONTENJANINDA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, yaşı nedeniyle bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı oyuncular için belirlenen 12+2 kontenjanından faydalanabilecek. 21 yaşındaki Kolombiyalı, TFF’nin belirlediği kuralara göre 2003 ve daha sonra doğan oyuncular için geçerli +2 kontenjanı ile forma giyecek.

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2018-2019

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Ali Koçun 106. transferi: Jhon Duran


2019-2020

Ali Koçun 106. transferi: Jhon Duran

2020-2021

Ali Koçun 106. transferi: Jhon Duran

2021-2022

Ali Koçun 106. transferi: Jhon Duran

2022-2023

Ali Koçun 106. transferi: Jhon Duran

2023-2024

Ali Koçun 106. transferi: Jhon Duran

2024-2025

Ali Koçun 106. transferi: Jhon Duran

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#Fenerbahçe#Jhon Duran#Ali Koç

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