Ali Koç'un 106. transferi: Jhon Duran!

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Süper Lig’de 11 yıldır şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe bu özlemini 2025-26 sezonunda gidermek isterken sarı lacivertliler bu hedef doğrultusunda ilk transferini Kolombiyalı Jhon Duran’ı kadrosuna katarak yaptı.

21 yaşındaki golcü 118 yıllık tarihe sahip olan sarı lacivertlilerin transfer ettiği ilk Kolombiyalı futbolcu olarak da kulübün tarihine geçti. Duran aynı zamanda 2018’den bu yana Fenerbahçe’de başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç’un transfer ettiği 106. futbolcu oldu. Söz konusu süreçte sarı lacivertliler 66 yabancı ile kadrosunu güçlendirirken ve 40 da yerli oyuncu takıma kazandırıldı.

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En pahalı oyuncu En-Nesyri

Al Nassr’a kiralama bedeli olarak 15 milyon Euro ödeneceği öğrenilirken transfermarkt verilerine göre Jhon Duran’ın da takıma katılmasıyla birlikte Ali Koç’un başkanlığı döneminde bonservis ve kiralama bedellerine verilen para yaklaşık 275 milyon Euro’ya ulaştı.

Söz konusu dönemde takıma katılan en pahalı oyuncu ise geçen sezon Sevilla’dan 19.5 milyon Euro’ya alınan Youssef En-Nesyri’ydi. 7 yılda sadece 2022-23’te Türkiye Kupası zaferi yaşayan Ali Koç bu süreçte 11 farklı teknik adam ile çalışırken ilk kez Jose Mourinho üst üste 2. sezonda da takımın başında yer alacak.

JHON DURAN YABANCIDA +2 KONTENJANINDA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, yaşı nedeniyle bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı oyuncular için belirlenen 12+2 kontenjanından faydalanabilecek. 21 yaşındaki Kolombiyalı, TFF’nin belirlediği kuralara göre 2003 ve daha sonra doğan oyuncular için geçerli +2 kontenjanı ile forma giyecek.

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