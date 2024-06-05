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Ali Koç'tan Şekip Mosturoğlu’na tepki: Yeniden seçilirsem Mosturoğlu ile çalışmam

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Şekip Mosturoğlu
Ali Koçtan Şekip Mosturoğlu’na tepki: Yeniden seçilirsem Mosturoğlu ile çalışmam
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’na tepkili.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta sonu yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul’u kazanması halinde mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağını açıkladı.

Koç, “Yüksek Divan Kurulu Ofisi, bir seçim bürosu olarak çalışmaktadır. Yüksek Divan Kurulu Başkanı, üyelerimizi arayıp Sayın Aziz Yıldırım için oy istemektedir. Beni ziyarete gelen bir kişiyle karşılaşmış, ‘İnşallah Aziz Başkan kazanacak, sen de o zaman bize katılırsın’ demiş. Ben, bunu kabul etmiyorum. Seçilirsem Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağım” dedi. Mosturoğlu ise iddianın doğru olmadığını savunarak, “Seçim süreci kurulumuz tarafından objektif, şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmüştür” açıklamasını yaptı.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Şekip Mosturoğlu

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