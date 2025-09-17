Ali Koç'tan Mourinho-Benfica yorumu: 'Doğruysa hayatın tuhaf bir tesadüfü!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık seçimi öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Seçim sürecine yeni başladıklarını belirten Ali Koç, "Bütün yazı yapmamız gereken konularla geçirdik. Bürokratik konular, pazarlıklar, Bankalar Birliği anlaşmaları... Verimli bir yaz geçirdik. Seçim çalışmalarına gaz veremedik. Bizim düşüncemiz seçim odaklı olsaydı daha farklı davranırdık. Cebimizde 160 milyon Euro garanti sponsorluk vardı. Yüzde 3'ten kırdırıp hem Bankalar Birliği hem fahiş transferler için değerlendirebilirdik. Yapmadık. 2013'te Fenerbahçe'nin 90 milyon Dolar'a stadyum isim hakkı satılmıştı. 1 yılda 72 milyon Dolar'a kırdırılmıştı. Biz seçim odaklı çalışmadık. 8 numaraya çok iyi bir ismi getirebilirdik. 47 milyon Euro maliyeti vardı. Onarım dönemi bitip atılım dönemine geçerken seçim odaklı düşünmedik. Fenerbahçe için en hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'İN SADETTİN SARAN LEHİNE YARIŞTAN ÇEKİLMESİ

Hakan Bilal Kutlualp'in adaylıktan çekileceğini bildiklerini söyleyen Ali Koç, "Seçimlerde olur, ilk değil son değil. Saygı duymak gerekiyor. İkinci taraf, bizim sıkıntımız olur. Benim, Hakan Bey'in adaylığıyla ilgili pozisyonumuz açık ve net. Herkesin hakkıdır demokratik hakkıdır adaylık. Bir de vicdan hakkı var. Kendisi 3 Temmuz'da tamamen camiamızın karşısında olmuştur. Basın toplantısında Aziz Bey'i ve bizi istifaya davet etti. Rahmetli Yüksel Günay 'Bu cemaat işi' dediğinde, 'Ne cemaati, bu paranoyaklık' dedi. 3 Temmuz, Fenerbahçe var oldukça kırmızı çizgisidir. Düne kadar başkanlığa aday olması, camiamızın aynaya bakıp sorgulaması gereken unsurdur. İnsanların 3 Temmuz'daki eylemleri söylemleri çok çok önemli. Fenerbahçe bir başınaydı. Söz konusu örgüt devletin kılcal damarlarına sızmış, rüzgarı arkasına almış ve üstümüze gelmişti. Fenerbahçe, sarı lacivert duvar tek başına oluşturdu. Medya tamamen karşımızdaydı. Fenerbahçelilerin o günkü kenetlenmesi, mücadelesi, savaşı ileride Türkiye'ye gelebilecek risklerin, sıkıntıların önüne geçti. O zaman biz bir başımızaydık. O gün nasıl pozisyon aldılar başkan adayları, kongre üyelerimiz baksınlar. Bu çok önemli. Her şeyimiz Fenerbahçe, kutsal değerimiz. Genç kongre üyelerimiz o günleri hatırlamıyor. Ben o günleri yaşamış biri olarak hiçbir zaman unutamam. Oraya geçiyor olması, saygı duymak zorundayız. Öyleyse söyleyecek sözlerimiz olacaktır." şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİYORUM"

Yedi senenin sonunda ciddi bir tecrübe edindiklerini söyleyen Ali Koç, "Başkanlık bambaşka bir sorumluluk. Bunun eğitimi yok. Görev başında eğitim alıyorsunuz. Çoğu başkanlar, hatalarını ilk yıllarda yaparlar. 7 senede geldiğimiz mesafe, ciddi bir tecrübe kazanılmış, Avrupa'da network'ü olan, Avrupa Kulüpler Birliği yönetimindeyim. Bunun faydasını transferlerde görüyorsunuz. Bir sürü sorunu çözüyor. Tecrübenin vakurluğunu da görüyorsunuz. Kimse yüzde 100 hazır gelmiyor bu göreve. Diğer adaylarımızın da yöneticilik tecrübeleri var, başkanlık tecrübesi ise bambaşka şey. Onların döneminde edindikleri futbol tecrübesi ile bugün arasında çok fark var. En büyük fark da işin ekonomisi. Eskiden 300 500 bin dolar konuşulurken şimdi bambaşka rakamlar konuşuluyor. Hiç olmadı kadar tecrübeliyiz. Hiç olmadığı kadar imkanlarımızda güçlenme oldu. Kamenilerden Edersonlara geldik. Bir sol beki limitlerden ötürü alamazken bugün Asensiolara geldik. Doğru yoldayız. Kadro değerimiz, 70'den 300 milyonlara geldi. Futbolcu seçimi de tecrübe gerektiren bir unsur. En büyük borcumuz olan şampiyonluk borcumuzu ödemek için uygulamaya geçtik. Bu sene sonunda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına canı gönülden inanıyor, sözünü veriyorum." dedi.

"1 NUMARALI FUTBOL AKLIMIZ DEVİN ÖZEK'TİR"

Futbol akıllarının Devin Özek olduğunu söyleyen Ali Koç, "Futbol aklı diye bir şey geliştirildi, sorsan kimse söylemez. Futbol aklı şöyleymiş. Beşiktaş, futbol aklı diye iki eski oyuncusunu getirdi, ne oldu gördünüz. Bizim 1 numaralı futbol aklımız Devin Özek'tir. Eski oyuncularımızla da görüştük. Akıl akıldan üstündür lafına ben inanan biriyim. İstişare eden, konuşan bir insanım. Yaratmak istediği hava, Ali Koç kimseye danışmadan kafasına göre karar alıyor. Bu seneki futbol aklımızı, Sayın Mourinho'nun olduğu dönemden bahsediyorum, geliştirirken Devin'den etkilendi Mourinho. Yaklaşımını beğendi. Biz farklı bir metod ve sistemle kadro kurduk. Rastgele aldığımız oyuncu yok." ifadelerini kullandı.

"BİZİM DÖNEMİMİZDE EN AZ 2 ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI!"

Kendi başkanlığı döneminde en az 2 şampiyonluklarının çalındığını söyleyen Ali Koç, "Bugün bizim maça atanan hakeme bakın. Dzeko'nun lafı çok önemli, 'Biz 102 puan alsak bile şampiyon olamazdık' demişti. Çok çok önemli bir laftır. O yüzden hani Fenerbahçe'nin son 10 yıldaki puanlarına, gollerine bakın, hep tepede. Tarihimizde görülmemiş puanı elde ettik, yine olmadı. Söz konusu kulübün maçlarına bakın, çok şey anlatır. Futbolda her sene üstüne koyuyoruz, önümüzü kesiyorlar. Bizim dönemimizde en az 2 şampiyonluğumuz çalındı." şeklinde konuştu.

"MOURINHO BENFICA'YLA ANLAŞTIYSA 'HAYATIN TUHAF BİR TESADÜFÜ' DİYEBİLİRİM"

Jose Mourinho'nun Benfica'yla anlaştığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Ali Koç, "Jose Mourinho’nun Benfica haberini sabah öğrendim. Ama doğru mu bilmiyorum. Eğer doğruysa, hayatın tuhaf bir tesadüfü diyebilirim." açıklamasında bulundu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU'YLA GÖRÜŞTÜM, GELMEYİ KABUL ETTİ"

Hakan Çalhanoğlu'yla görüştüğünü ve Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiğini söyleyen Ali Koç, "İki eski futbolcu, mevcut bir hoca ve sevdiğim, saydığım duayen bir isim beni aradı. ‘Hakan Çalhanoğlu müsait, sizin ihtiyacınız olan profil’ dediler. Ben de, ‘Galatasaray onu istiyor, o da Galatasaray’ı istiyor, ne alaka?’ dedim. Galatasaray’ın gündemde olmadığını, Fenerbahçe’ye gelmesinin mümkün olduğunu söylediler. Ben de Hakan’la konuştum. Kendisine, 'Sen Galatasaraylısın, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor musun?' dedim. Kabul etti. Rakam konuşmadık. Menajerinin numarasını istedim. Kendisinin bana söylediklerini paylaşmıyorum, izin almadım çünkü. Ama bazı şeyler söylendi. Zaten ihtimal vermiyordum, olması gerektiğine de inanmıyordum. Sadece futbol aklına güvendiğim birkaç kişi işaret edince baktık. " dedi.

"UĞURCAN ÇAKIR'I BU ŞARTLARDA BİZ ALSAK MAHVOLMUŞTUK!"

Fenerbahçe camiasını eleştiren Ali Koç, "Biz Uğurcan Çakır'ı bu şartlarda alsaydık mahvolmuştuk. Onlar aldığı zaman büyük bir transfer başarısı oldu. Hatta Ederson'dan bile daha iyi kaleci olarak konumlanabiliyor. Galatasaray'ın transferleri hakkında konuşmak haddime değil, bu yüzden kendi camiamı eleştiriyorum. Sosyal medya, belli paralarla kolayca yönlendirilebilen bir mecra. En çok takip edilen hesaplardan hiçbiri Fenerbahçeli çıkmadı ve bu hesaplar birden fazla kişi tarafından yönetiliyor. Fenerbahçe'nin sosyal medyadaki en büyük sorunu bu." ifadelerini kullandı.