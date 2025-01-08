Ali Koç'tan Galatasaray ve Barış Alper Yılmaz tepkisi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Süper Lig maçlarındaki hakem kararlarını eleştirdi ve sarı kırmızılı oyunculara bu sezon 35-40 tane sarı kart verilmediğini söyledi.

"30-40 SAR KART VERİLMEDİ"

Basın toplantısında hakem kararlarının adil olmadığını vurgulayan Ali Koç "Galatasaray'ın bu sezon 35-40 tane sarı kartı verilmedi. Bir takım 3 senede kendi sahasında hiç kırmızı yemez mi ya? Sivas maçındaki hakem hatasıyla ilgili, biz hiç sesimizi çıkarmadık, taraftarımız bize kızdı. Biz niyet sorgulamadık, sesimizi çıkarmadık, hataydı, pahalıya mal oldu. Niyet adilse, insan hataları da eşit dağılır. Çözüm mü? Hayır kesinlikle değil. Sarı kartların şu an esprisi yok ama mart geldiği zaman birikiyor bunlar. Bir takım, 3 senedir kendi sahasında kırmızı kart yemez mi? Şimdi ne oluyor biliyor musunuz, ona karşı oynayan takımlar, bize geldiği zaman sert oynuyorlar, burada kart görmek zor, orada çat çat çat... Çok temkinli oynuyorlar, çünkü sertliğe müsaade ediyorlar. Rakip temkinli, Galatasaraylı oyuncular rahat çünkü kolay kart görmüyorlar." şeklinde konuştu.

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"NEYDİ O BARIŞ ALPER POZİSYONUNUN REZİLLİĞİ!"

Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçındaki pozisyonuyla ilgili konuşan Ali Koç, "Neydi o Barış Alper'in pozisyonunun rezilliği! Bu TFF ne dedi? Çok talihsiz bir hareket oldu, kart verilmedi. Benim de içim acıdı. Szymanski'ye yeni oldu, Osayi'ye yeni oldu. Biz hayatımızda görmediğimiz bir şey gördük, TFF Başkanı, MHK Başkanı TV'lere bağlanıp açıklama yaptılar. MHK Başkanı 'Hiç olmayan bir prosedür uygulayacağız' dedi. Yine onlara özel muamele. Büyükekşi ya da MHK başkanı, daha hafta bitmeden Galatasaray maçı hakemini hedef aldı." dedi.