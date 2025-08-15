×
Futbol Haberleri

Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi!

Güncelleme Tarihi:

Ali Koçtan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 21:26

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Ege Bölgesi'ndeki dernekleriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulan Başkan Koç, taraftara transfer müjdesi verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hedeflerindeki transfer mevkilerini açıkladı. Koç, iki kanat oyuncusu ve bir orta saha ile görüştüklerini dile getirdi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"TRANSFERLER BU TEMELDE YAPILMAKTADIR"

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır."

"İKİ KANAT VE BİR ORTA SAHA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Koç, "İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı. 

SKRINIAR

Yeni transfer Milan Skriniar'a da bir parantez açan Başkan Koç, "Skriniar'ı eğer Haziran ayında alsaydık 20 milyona euroya gelecekti. Bekledik, 6 milyon euroya aldık." dedi. 

