Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde konuştu. Yeni sezonda kadro güçlendirme çalışmalarına devam eden sarı - lacivertli taraftara transfer müjdesi Başkan Ali Koç'tan geldi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"BÜYÜK TRANSFER YAPACAĞIZ"

“Sayın Hakan Safi, tüm Fenerbahçelilere bu transfer döneminde büyük bir transfer yapacağının sözünü vermiştir.”

"F.BAHÇE ASLA DÜŞMEZ"

"Herkesin şunu bilmesini istiyorum. Fenerbahçe asla düşmez. Bizim DNA'mızda vazgeçmek ve pes etmek yoktur."

"ORGANİZE KÖTÜLÜK"

"Son dönemde tarihimizde hiç görülmemiş şekilde yaşadığımız, özellikle sosyal medya üzerinden planlı ve sistemli şekilde yürütülen yalan ve iftira kampanyası bizi, bize kırdırmaktadır. Organize kötülük olarak yaptığım tanımlama tam bu."

"AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK"

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"Kulübümüz hem saha içinde, hem saha dışında haklı mücadelesini sürdürmektedir. Bugün geldiğimiz noktada her branşta rekabetçi, her alanda söz sahibi bir Fenerbahçe inşa etmek için tarihi adımlar atmaya devam ediyoruz. Herkesin çorbada tuzu var. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman aşamayacağımız engel yoktur."