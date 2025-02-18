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Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına stadyum müjdesi! 'İki sene sonra...'

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#Ali Koç#Şükrü Saraçoğlu Stadı
Ali Koçtan Fenerbahçe taraftarına stadyum müjdesi İki sene sonra...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 22:30

1907 Fenerbahçe Derneği önderliğinde 1907 Art'ın ilk projesi olarak hayata geçirilen "Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil&Fenerbahçe Koleksiyonu"nun tanıtımı gerçekleştirildi.

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Ülker Stadı'ndaki organizasyona Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, Ressam Devrim Erbil, Proje Küratörü Renk Erbil, Fenerbahçe Kulübü Yöneticileri ve davetliler katıldı.

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Lansmanda konuşan Devrim Erbil, çok coşkulu olduğunu belirterek "Yüzlerce sergi açtım ama hiçbirinde sizlerle yaşadığım coşkunun benzerini yaşamadım. Fenerbahçe ve sanatın birleştiği bir ortam oldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

ALİ KOÇ: 'İNŞALLAH İKİ SENE İÇİNDE STADIMIZI BÜYÜTECEĞİZ'

Tanıtımda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, iki sene içinde Ülker Stadı'nı büyütmeyi planladıklarını söyledi.

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Ressam Devrim Erbil ile sergi üzerine sohbet eden Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Sanatın sporla buluştuğu bir gece için buradayız. Devrim Bey ile işbirliği yaptığımız için çok mutluyuz. Fenerbahçe bir spor kulübü olmanın da ötesindedir. Bunu hep söylüyoruz. Umarım projemiz hedeflerine ulaşır ve ilham kaynağı olur. İnşallah iki sene sonra stadımızı büyütmüş olacağız."

Tanıtım, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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#FENERBAHÇE#Ali Koç#Şükrü Saraçoğlu Stadı

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