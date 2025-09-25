×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ali Koç'tan Fenerbahçe açıklaması! 'Gerçeği yansıtmamaktadır'

Güncelleme Tarihi:

Ali Koçtan Fenerbahçe açıklaması Gerçeği yansıtmamaktadır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 14:00

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'tan hakkında çıkan 'Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı' haberlerine yalanlama geldi.

Ali Koç'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şahsım hakkında basında yer alan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır.

Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Y. Koç"

#Ali Koç#Fenerbahçe#Açıklama

