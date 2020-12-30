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Futbol
Haber Giriş: 30.12.2020 - 19:21 | Son Güncelleme:

Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

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Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi hastanede ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasının ardından hastanede tedavi görmeye başlayan başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz." denildi.

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