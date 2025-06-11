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Ali Koç'tan Acun Ilıcalı için 'veda' paylaşımı!

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Acun Ilıcalı
Ali Koçtan Acun Ilıcalı için veda paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 23:14

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevinden ayrılan Acun Ilıcalı için veda mesajı yayınladı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevinden ayrılan Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti. 

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Sarı - lacivertli kulübün sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"Teşekkürler sevgili dostum Acun Ilıcalı. Fenerbahçe’mize olan sevdanı, futbol takımımıza ve kulübümüze verdiğin kıymetli katkılarla her zaman gösterdin.

Görev süren boyunca kulübümüzün başarısı için büyük bir özveriyle mücadele ettin. Yönetimimizde üstlendiğin sorumluluk ve emeklerin için sana teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Fenerbahçe Ailesi olarak, her zaman yanımızda olacağına olan inancımızla, Fenerbahçe'mizin başarılarını hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Her daim yolun açık, şansın bol olsun."

 

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Acun Ilıcalı

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