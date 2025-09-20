Ali Koç ve yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edildi!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor.

Kongrenin ilk gününde yapılan konuşmaların ardından 7 ve 8. maddelere geçildi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Ali Koç ve yönetiminin 01.03.2024 - 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 - 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi kongre üyelerinin oylarına sunuldu. Yönetim kurulu mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

1 Haziran 2025 - 1 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan bütçe de oy çokluğuyla kabul edildi.