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Ali Koç ve Pereira inat yapıyorlar! Üç büyükler "İkram dayı" gibi...

#Fenerbahçe#Ali Koç#Pereira

Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üç puan çıkaramadığı haftada ligin gidişatı enterasan boyuta gelirken Okay Karacan, üç büyüklerin durumu, Vitor Pereira'nın geleceğini, Sergen Yalçın ile Beşiktaş arasındaki incelen bağı, lider Trabzonspor'u, 2021 Ballon d'Or ödülünü ve daha fazlasını ele alıyor

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Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üç puan çıkaramadığı haftada ligin gidişatı enterasan boyuta gelirken Okay Karacan, üç büyüklerin durumu, Vitor Pereira'nın geleceğini, Sergen Yalçın ile Beşiktaş arasındaki incelen bağı, lider Trabzonspor'u, 2021 Ballon d'Or ödülünü ve daha fazlasını ele alıyor. "Dış sesin" katkıları ve spor gündemiyle Hadi Ben Kaçtım sizlerle.

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00:00 Açılış
00:20 Mustafa Cengiz'e Veda
02:02 "Süper" Lig Panorama
03:48 Beşiktaş'ta Sorun Nerede?
09:46 Vitor Pereira&AliKoç
13:58 Avrupa'da ve Ligde Farklı Galatasaray
17:34 Trabzonspor'un Finalleri
21:30 Ballon d'Or Messi'nin!
26:40 Kapanış

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