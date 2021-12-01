Ali Koç ve Pereira inat yapıyorlar! Üç büyükler "İkram dayı" gibi...

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Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üç puan çıkaramadığı haftada ligin gidişatı enterasan boyuta gelirken Okay Karacan, üç büyüklerin durumu, Vitor Pereira'nın geleceğini, Sergen Yalçın ile Beşiktaş arasındaki incelen bağı, lider Trabzonspor'u, 2021 Ballon d'Or ödülünü ve daha fazlasını ele alıyor. "Dış sesin" katkıları ve spor gündemiyle Hadi Ben Kaçtım sizlerle.

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Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

00:00 Açılış

00:20 Mustafa Cengiz'e Veda

02:02 "Süper" Lig Panorama

03:48 Beşiktaş'ta Sorun Nerede?

09:46 Vitor Pereira&AliKoç

13:58 Avrupa'da ve Ligde Farklı Galatasaray

17:34 Trabzonspor'un Finalleri

21:30 Ballon d'Or Messi'nin!

26:40 Kapanış