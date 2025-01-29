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Ali Koç ve Metin Öztürk PDFK'ya sevk edildi

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#Ali Koç#Metin Öztürk#Pfdk
Ali Koç ve Metin Öztürk PDFKya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 13:28

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a dair disiplin sevklerini açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaraylı yönetici Metin Öztürk, PFDK'ya sevk edildi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sevkleri açıkladı.

İşte o açıklama;

4-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 25.01.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAYA.Ş. Kulübü İdarecisi METİN ÖZTÜRK’ ün müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alan başka müsabaka öncesi “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 26.01.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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9- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 26.01.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 26.01.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan müsabaka öncesi “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇEA.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ ’un 26.01.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan müsabaka öncesi “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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#Ali Koç#Metin Öztürk#Pfdk

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