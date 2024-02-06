Ali Koç ve Ertuğrul Doğan, PFDK’ya sevk edild

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TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan beyanlarında yer alan ‘sportmenliğe aykırı hareketi’; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün sosyal medya hesabına yaptığı açıklamalar sonrası hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Samsunspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Beşiktaş, ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Kasımpaşa ise ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle kurula gönderildi. Ayrıca Samsunspor ile Galatasaray kulüpleri ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle; Trabzonspor da ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ nedeniyle disipline gönderildi.

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Galatasaray Kulübü Yöneticisi Metin Öztürk, ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’; Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Adana Demirspor Kulübü İdarecisi Metin Korkmaz ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Adana Demirspor ile oynanan lig müsabakasında kırmızı kart gören Pendiksporlu Halil Akbunar, ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle kurula gönderildi.