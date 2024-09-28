Ali Koç ve Aziz Yıldırım nikah şahidi oldu

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Nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İş insanı Cavit Çağlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç eski Başkanı Aziz Yıldırım, İş insanları Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu, Ziya İlgen'in yaptığı törene Eski TFF Başkanı Servet Yardımcı eşi Ayşe Yardımcı, Eski Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, Mehmet Ağar, Tamer Kıran, Gökhan Kıran, Barbaros Kıran, Murat Kıran, Şükrü Yazıcıoğlu, Mustafa Yazıcı, TFF yöneticisi Ceyhun Kazancı, Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Milli kaleci Rüştü Rençberoğlu eşi Işıl Rençberoğlu, Beşiktaş eski yöneticisi Ahmet Kavalcı, Mehtap Mutluşan Ferah ve Rizesspor yöneticisi Aykut Ferah, Mehmet Cengiz, Cemal Kayloncu Rizespor eski yöneticisi Yılmaz Zehiroğlu, eski TFF yöneticisi Ata Aksu ve Affan Keçeci, Metehan Berktaş Teknik Direktör Hikmet Karaman ile çok sayıda iş ve spor adamı katıldı.