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Ali Koç: 'Türk spor tarihinin en büyük bütçeli sponsorluk anlaşması!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Süper Lig
Ali Koç: Türk spor tarihinin en büyük bütçeli sponsorluk anlaşması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 22:32

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı - lacivertlilerin yeni sezon forma tanıtımda açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, yeni sezon forma tanıtımını yapılan lansmanda gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç ise açıklamalar yaptı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ İLKLERE İMZA ATIYORUZ"

"Fenerbahçe olarak her zaman olduğu gibi yine bir ilke hep beraber imza atıyoruz. Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasını gerçekleştirdik. Anlaşmamız bugüne kadar ilk defa erkek ve kadın olmak üzere 3 farklı branşta, branşların altyapılarında tam 5 yıllık süreci kapsamaktadır. Dünyanın en büyük spor kulübü olduğunun altını çizdiğimiz Fenerbahçemiz, elde ettiği sportif başarılarla sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın örnek kulübü olarak kararlı adımlarla ilerliyor."

"ADİDAS İLE BAŞARIYA GİDEN YOLDA YOL ARKADAŞIYIZ"

"Böylesi bir birlikteliğe sadece sponsorluk demek haksızlık olur. Başarıya giden yolda adidas ile birlikte yol arkadaşıyız."

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"ÇUBUKLU SADECE FORMA DEĞİLDİR"

"Çubuklu bizler için sadece bir forma değildir, çok daha ötesindedir. Çizgilerden ve sevdiğimiz renklerden oluşmaz, kader birliğinin işaret fişeğidir. Çubuklu bir çocuğun hayali, babanın hatırası, bir camianın vicdanı ve namusudur. Yarınların teminatı ve en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıdır."

"FENERBAHÇE BİR İNANÇTIR"

"Fenerbahçeliler bilir. Fenerbahçeli olmayıp Fenerbahçe tarihini bilenler bilir. Fenerbahçe hiçbir zorluğa teslim olmayan, baş eğmeyen dimdik bir duruştur. İşgal altındaki İstanbul'da bile diz çökmemiştir. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye omuz vermiştir. Çubuklumuz kelimelerle tarif edilemeyecek duruşumuzun ve eşsiz ruhumuzun en önemli sembolüdür. 4 Nisan 2015'te kurşun geçirmediği kanıtlanan bir inanıştır. En soğuk deplasmanın en sıcak giysisi, en zorlu dönemlerin en kalpten yardımcısıdır. Fenerbahçe geçmişiyle gurur, bugünüyle mücadele, geleceğiyle umut ve emanettir."

 

 

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Süper Lig

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