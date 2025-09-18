×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ali Koç, TFF'ye gidiyor!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 01:10

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim çalışmalarını durdurduğunu ve yarın tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na gideceğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecek. 

Ali Koç'un iletişim ekibinden yapılan açıklama şu şekilde;

''Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir.

Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz.''

