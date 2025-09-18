Ali Koç, TFF'ye gidiyor!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecek.

Ali Koç'un iletişim ekibinden yapılan açıklama şu şekilde;

''Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir.

Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz.''